La rubrica

Tg4 Medicina, il "metodo Zuffante": smettere di fumare... grazie alle orecchie

Ne parliamo con Stefano Zuffante, naturopata e direttore dello Studio Zuffante a Clusone (Bergamo)

23 Mag 2026 - 12:53
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