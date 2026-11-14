LA RUBRICA

Tg4 Medicina, le diete a bassa densità calorica

Sul tema interviene la prof.ssa Letizia Petroni, docente di Nutrizione clinica all'Università di Bologna (UniBo)

di Elisa Triani
14 Nov 2026 - 12:42
02:15 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina