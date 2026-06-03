la rubrica

Tg4 Medicina, il labbro leporino: cos'è e come intervenire

Ne parliamo con il dottor Domenico Scopelliti, presidente e fondatore di Smile House Fondazione Ets (Roma)

di Elisa Triani
03 Giu 2026 - 12:46
02:16 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina