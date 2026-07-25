LA RUBRICA

Tg4 medicina, l'insoddisfazione corporea

Ne parliamo con Emanuel Mian, psicologo psicoterapeuta per la cura dell'obesità all'ospedale Galeazzi di Milano

di Elisa Triani
25 Lug 2026 - 12:40
02:25 
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