La rubrica

Tg4 Medicina, l'artrosi del ginocchio e dell'anca

Sul tema interviene Federico Bove, medico direttore di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Niguarda di Milano

di Elisa Triani
24 Ott 2026 - 17:34
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