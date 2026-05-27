La rubrica

Tg4 Medicina, l'arresto cardiaco

Ne parliamo con Fabio Costantino, dottore cardiologo dell'azienda USL Toscana Massa Carrara

di Elisa Triani
27 Mag 2026 - 12:40
02:57 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo