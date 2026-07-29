LA RUBRICA

Tg4 Medicina, il "colpo della strega"

TG4 MEDICINA SITO SRV

di Elisa Triani
29 Lug 2026 - 16:36
02:39 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Ne parliamo con Matteo Turchetta, dottore specialista in Ortopedia e Traumatologia - Casa di Cura Villa Stuart di Roma

tg4 medicina