La rubrica

Tg4 Medicina, i trattamenti innovativi per gli occhi

Ne parliamo con il dr. Tommaso Nuzzo, direttore SSD (Struttura semplice dipartimentale) Oculistica - Policlinico Milano

di Elisa Triani
08 Apr 2026 - 12:46
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