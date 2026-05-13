LA RUBRICA

Tg4 Medicina, diagnosi precoce per il tumore al colon

Ne parliamo con il professor. Pierpaolo Sileri - Direttore chirurgia colonrettale dell'Ospedale San Raffaele di Milano

di Elisa Triani
13 Mag 2026 - 12:06
02:14 
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