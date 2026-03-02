Texas, sparatoria fuori da una birreria di Austin: tre morti e 14 feriti

Sparatoria in Texas, ad Austin, nella notte tra il 28 febbraio e l'1 marzo. Un uomo, cittadino americano con origini senegalesi, è stato visto sparare da un grosso Suv fuori da una birreria: due persone sono morte, 14 sono rimaste ferite. Il killer - che indossava una felpa con scritto "Proprietà di Allah", e sotto di essa aveva una maglia che richiamava l'Iran - è stato ucciso.