Tetto di stranieri in classe, il sindaco di Milano: "Potremmo dover chiudere qualche scuola"

Sarà che dopo dieci anni di mandato il sindaco di Milano è stremato - come lo sono per la verità molti milanesi per la sua amministrazione - ma a palazzo Marino serve con urgenza un pallottoliere. Sfruttando l'onda delle polemiche sul decreto scuola, con il limite del 30% di alunni stranieri in aula, Beppe Sala si lancia in una dichiarazione che sa tanto di allarmismo: "La cosa che più mi preoccupa è il tetto percentuale. Sto facendo delle verifiche" dice "e temo che qualche classe, o addirittura scuola, dobbiamo chiuderla, non per nostra scelta", sentenzia.