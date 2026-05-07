In una relazione americana

Terrorismo, allarme dagli Usa: "Europa incubatore di minacce"

Tutto nel rapporto "Strategia per il contrasto al terrorismo", in cui gli Usa sostengono l'importanza di una Europa forte

di Alessandro Tallarida
07 Mag 2026 - 19:18
01:36 
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