Indaga l'antiterrorismo

Terrore vicino a Parigi, spara sulla folla: un morto e quattro feriti

L'uomo ha aperto il fuoco da un'auto: è stato fermato. Una 12enne è grave

23 Ott 2026 - 16:12
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