dopo 106 ore sotto le macerie

Terremoto Venezuela, salvato un ragazzo di 21 anni

La presidente facente funzioni del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato che l'operazione di salvataggio è durata 43 ore

29 Giu 2026 - 17:04
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