Terremoto Venezuela: oltre mille morti e 3mila i feriti, 70mila le famiglie sfollate

La comunità internazionale si stringe attorno al Venezuela devastato dal terremoto, in primis l’Italia, da dove è partito un secondo volo con a bordo team specializzati in situazioni di crisi. Vigili del fuoco e personale sanitario saranno operativi tra Caracas e La Guaira, dove da giovedì l'ingresso è vietato ai non autorizzati, per evitare la congestione nella zona rossa circostante. Anche perché è corsa contro il tempo per salvare più vite possibile. Quasi mille persone sono morte, oltre 3mila i feriti e circa 70mila le famiglie sfollate. Ma a destare preoccupazione è il numero dei dispersi: sarebbero oltre 50mila. Secondo le Nazioni Unite il terremoto ha causato al Venezuela perdite economiche per oltre 6 miliardi di dollari.