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Terremoto Venezuela, la devastazione in diretta nell'aeroporto di Caracas

Danni nello scalo internazionale di Maiquetía dopo il sisma, passeggeri nel panico

25 Giu 2026 - 07:30
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