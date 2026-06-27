Terremoto Venezuela, la consigliera all'unità di Crisi: "42 italiani sono ancora dispersi"

"I numeri possono cambiare da un momento all'altro", ammette Maria Teresa Del Re - consigliera all'unità di Crisi da Caracas -, ma per ora le vittime italiane del terremoto in Venezuela sono quattro, mente "42 italiani sono ancora dispersi". 14 connazionali, inizialmente scomparsi, sono stati ritrovati. "Si è mosso tutto il sistema Italia" per portarci qui ad aiutare il Paese, aggiunge Del Re ai microfoni del Tg4, "c'è un sistema corale che ci sostiene e grazie al quale diamo un aiuto concreto in questi giorni".