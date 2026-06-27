Terremoto Venezuela, la consigliera all'unità di Crisi: "42 italiani sono ancora dispersi"
Maria Teresa Del Re, da Caracas, spiega che 14 connazionali, inizialmente dispersi, sono stati ritrovati. Quattro le vittime italiane
"I numeri possono cambiare da un momento all'altro", ammette Maria Teresa Del Re - consigliera all'unità di Crisi da Caracas -, ma per ora le vittime italiane del terremoto in Venezuela sono quattro, mente "42 italiani sono ancora dispersi". 14 connazionali, inizialmente scomparsi, sono stati ritrovati. "Si è mosso tutto il sistema Italia" per portarci qui ad aiutare il Paese, aggiunge Del Re ai microfoni del Tg4, "c'è un sistema corale che ci sostiene e grazie al quale diamo un aiuto concreto in questi giorni".