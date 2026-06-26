Terremoto Venezuela, l'ambasciatore De Vito: "Ci sono ancora molte persone che non riusciamo a rintracciare"

"Ci sono ancora molte persone che non riusciamo a rintracciare", ha detto l'ambasciatore italiano in Venezuela. Giovanni Umberto De Vita, riferendosi ai dispersi, italiani e non, nel sisma che mercoledì ha colpito il Paese, con due scosse di magnitudo altissima: 7.2 e 7.5. Le segnalazioni, spiega il diplomatico, arrivano sia dai familiari che vivono in Italia - che normalmente si rivolgono all'Unità di crisi della Farnesina - che da quelli che abitano in Venezuela, che si mettono d'accordo con ambasciata e consolato. "Facciamo tutto il possibile per rintracciarli e tranquillizzare i familiari". E poi De Vito ha annunciato che è in arrivo tre squadre di soccorso che arrivano dall'Italia: "Siamo uno dei primissimi Paesi che sta mandando team organizzati di specialisti per aiutare".