Palazzi distrutti e macerie: un drone riprende i danni del terremoto in Venezuela

Il bilancio ufficiale del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno sale a 1.430 morti e 3.238 feriti. È l'ultimo annuncio fornito da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, in un intervento trasmesso dal canale statale "Vtv". Rodriguez ha precisato che risultano inoltre 3.142 famiglie colpite dal sisma, mentre le autorità hanno prestato assistenza a quasi 75mila nuclei familiari, in particolare nello Stato di La Guaira, il più colpito dalla doppia scossa.