Macerie e caos

Venezuela, l'impatto del doppio terremoto: strade ed edifici distrutti

Il Paese è"stato colpito dal sisma più potente degli ultimi 126 anni

25 Giu 2026 - 11:52
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