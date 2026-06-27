Terremoto Venezuela, ha fatto scudo alla figlia di un anno: morta la moglie del calciatore Héctor Bello

"Le racconterò la storia di come l'hai salvata, di come hai dato la tua vita per nostra figlia, di come tu non l'abbia mai abbandonata, nemmeno mentre esalavi l'ultimo respiro". Hanno fatto il giro del mondo le parole di dolore di Héctor Bello, detto Kike, difensore del Maritimo de La Guaira - squadra di calcio di serie B - che ha perso la moglie Andrea sotto le macerie del palazzo dove abitavano, distrutto dal terremoto che ha colpito il Venezuela. La donna si trovava a casa con Alana, di appena un anno, quando la terra ha cominciato a tremare. Le crepe nelle pareti si sono fatte sempre più grandi fino a che pezzi di intonaco hanno cominciato a staccarsi dal soffitto. Andrea ha protetto la piccola facendole scudo con il suo corpo permettendole di sopravvivere sotto le macerie fino all'arrivo dei soccorsi. Per la mamma, tuttavia, non c'è stato niente da fare.