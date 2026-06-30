Terremoto Venezuela, è strage di italiani: 16 i morti e 40 i dispersi

Mano a mano che le macerie restituiscono i corpi cresce il bilancio delle vittime italiane. Sono 16 i morti fin'ora, 4 i feriti, una quarantina i dispersi mentre 29 sono stati rintracciati in una comunità che conta 150 mila nostri connazionali. Nelle ultime ore si sono perse le speranze per i componenti di una famiglia originaria di Camerota, nel Salernitano, uno dei territori storicamente più legati per l'emigrazione al paese sudamericano.