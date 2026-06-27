Terremoto Venezuela, almeno due i morti italiani fin ora: una donna di 42 anni e un uomo di 55

L'hanno cercata in diversi ospedali sperando fosse riuscita a salvarsi dal crollo del residence Pin High di La Guaira, alle porte di Caracas. Alla fine però quelle macerie hanno restituito il suo corpo. Francesca Mannina, 42 anni, famiglia originaria di Balestrate, nel Palermitano, è la seconda vittima italo venezuelana accertata del terremoto. L'altra è Giuseppe Colaianni, 55 anni, originario di Calascibetta nell’Ennese. Quando è arrivata la prima scossa era in videochiamata con la figlia di 22 anni che studia in Francia. Ha messo in salvo la moglie ma non è riuscito a uscire in tempo dall’edificio. Ci sono notizie di una terza vittima con nome italiano, mentre almeno una quarantina di nostri connazionali ancora non rispondono alle chiamate.