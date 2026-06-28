Terremoto Venezuela, al lavoro anche Tsunami: il cane soccorritore che cerca superstiti tra le macerie

Tra i protagonisti delle operazioni di soccorso dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela c'è Tsunami, un border collie addestrato alla ricerca di persone sepolte sotto edifici crollati. Insieme al suo conduttore, il soccorritore Jorge Beens, il cane opera con il Centro di formazione delle unità cinofile d'intervento nei disastri (K-SAR ECID), contribuendo all'individuazione di sopravvissuti tra le macerie. Tsunami, che ha circa nove anni, aveva già partecipato alle missioni dopo i terremoti in Turchia e Siria, contirbuendo al ritrovamento di numerosi sopravvissuti.