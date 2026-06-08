scossa di magnitudo 7.8

Terremoto nelle Filippine, tremano anche gli alberi

Il sisma di magnitudo 7.8 si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao

08 Giu 2026 - 11:48
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