da anni si lavora sulla prevenzione

Terremoto Napoli, il sindaco di Bacoli Della Ragione a Tgcom24: "Forte paura"

Le parole del sindaco di Bacoli subito dopo i terremoti che hanno colpito i Campi Flegrei

31 Lug 2026 - 23:22
06:52 
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