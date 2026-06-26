Terremoto in Venezuela, si scava a mani nude tra le macerie: l'attesa disperata dei sopravvissuti
Squadre di soccorso e volontari senza sosta alla ricerca di segni di vita, mentre i familiari aspettano con il fiato sospeso.di Isabella Josca
Si scava a mani nude, ora dopo ora, volontari e squadre di soccorso, seppur poco attrezzate. Una corsa contro il tempo alla ricerca di segnali di vita sotto le macerie. Davanti a palazzi e case crollate, l'attesa di chi invece si è salvato è insopportabile, tra speranza e disperazione...