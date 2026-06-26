DRAMMA SENZA FINE

Terremoto in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie: almeno 589 morti

Quasi 3mila i feriti, oltre 50mila i dispersi

di Giuseppe Facchini
26 Giu 2026 - 18:45
01:26 
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