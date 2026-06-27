I morti sono 920

Terremoto in Venezuela, lotta contro il tempo per salvare i dispersi

I soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie. Il bilancio delle vittime peggiora di ora in ora

di Leonardo Mochi
27 Giu 2026 - 12:44
01:27 
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