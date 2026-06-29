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Terremoto in Venezuela: La Guaira vista dal drone

Le operazioni di soccorso si sono concentrate in particolare in quest'area, una delle zone più colpite dal sisma

29 Giu 2026 - 17:50
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