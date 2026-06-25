ATTIMI DI PANICO GENERALE

Terremoto in Venezuela, i momenti di terrore vissuti dai passeggeri all'aeroporto di Caracas

Violente scosse sono state avvertite anche presso lo scalo venezuelano

25 Giu 2026 - 09:17
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