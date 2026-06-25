tra i palazzi crollati anche a Caracas

Terremoto in Venezuela, gente in strada

Panico e disperazione nella popolazione"che in pochi minuti ha perso tutto, nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del Paese

25 Giu 2026 - 06:45
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