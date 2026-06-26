SI TEME UNA STRAGE DI ANIMALI

Terremoto in Venezuela, anche diversi cani estratti dalle macerie

Si continua a scavare nel Paese sudamericano: almeno 50mila le persone disperse

26 Giu 2026 - 11:38
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