magnitudo 5.5

Terremoto in Perù: la scossa e le persone sotto le macerie

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso il Perù centrale nella notte del 18 luglio 2026, provocando crolli e la morte di almeno cinque persone

19 Lug 2026 - 19:24
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