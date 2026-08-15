Terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, crollano edifici: decine di morti
La forte scossa è"stata registrata alle 6 del mattino ora locale. I"soccorritori scavano ancora sotto le macerie alla ricerca dei dispersidi Roberto Lamura
L'epicentro localizzato nelle acque antistanti l'Isola di Flores a 10 chilometri di profondità. L'allerta tsunami emanata dalle autorità ha spinto migliaia di residenti a fuggire disperatamente a piedi e in moto verso le colline dell’entroterra. Onde anomale inferiori al metro hanno lambito la costa prima che l’allarme rientrasse, tre ore dopo la scossa.