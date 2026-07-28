Terremoto in Giappone, crolla centro commerciale: 30 dispersi

I prodotti del supermercato che cadono a terra, le urla di terrore delle persone in fuga ; la strada che trema, lo skyline della città con i grattacieli antisismici che ondeggiano: queste le immagini del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. Il bilancio ancora provvisorio è di una trentina di dispersi rimasti intrappolati in un centro commerciale dove in seguito alla scossa si sarebbe verificata un'esplosione. Almeno un centinaio i feriti e trecentomila le persone evacuate.