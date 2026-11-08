una scossa di 5,7

Terremoto in Giappone, al supermercato i prodotti volano a terra

La scossa fa tremare gli edifici e provoca disordine tra le corsie dei negozi

08 Nov 2026 - 10:47
00:11 
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