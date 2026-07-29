Terremoto in Giappone: 13 morti, 9mila persone nei centri d'accoglienza

Il bilancio delle vittime del forte terremoto che il 28 luglio ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. "Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade", ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Le squadre di soccorso continuano a scavare senza sosta, ma il loro lavoro è messo a dura prova dalle continue scosse di assestamento - 169 nelle ultime 24 ore - alcune delle quali molto forti. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. In molte case non ci sono acqua ed elettricità e in migliaia rischiano colpi di calore dovuti alle alte temperature, che oggi toccano i 36 gradi.