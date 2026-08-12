arrivano gli aiuti internazionali

Terremoto in Colombia, si continua a scavare

Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha scosso la Colombia due giorni fa, ha ucciso 250 persone, ma è un bilancio destinato a salire

di Eliano Rossi
12 Ago 2026 - 12:36
01:30 
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