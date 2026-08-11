Terremoto in Colombia, l'ambasciatore italiano rassicura: "Non ci sono connazionali in pericolo"

"Al momento non vengono registrati connazionali in situazioni pericolo". A dirlo è l'ambasciatore italiano in Colombia, ancora alle prese con le devastanti conseguenze del terremoto che ieri ha colpito il Paese con una scossa di magnitudo 7.4. A Calì si fa fatica a camminare: il fumo dei palazzi crollati invade ancora le strade della città, tra le più colpite dal sisma. Le vittime, al momento, sono più di 200, migliaia i feriti, quasi 3000 i dispersi, ma il bilancio si aggrava con il passare delle ore. Nessun italiano, tuttavia, sarebbe in pericolo: "Vi sono connazionali nelle zone del sisma, ma siamo in contatto con loro e stiamo facendo tutto il possibile per fare in modo che possano rientrare in capitale oppure proseguire il loro viaggio".