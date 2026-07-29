KASHIMA

Terremoto Giappone, l'interno del centro commerciale distrutto ripreso dalla bodycam di un agente

Le immagini mostrano gli interni distrutti dal terremoto del centro commerciale di Kashima, nella prefettura di Kunamoto

29 Lug 2026 - 09:43
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