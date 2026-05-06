Terremoto Friuli 1976, Fabio Ciciliano (Protezione Civile): "Quel terribile sisma sancì un nuovo modo di fare volontariato"
Il Capo dipartimento: "L'allora commissario Zamberletti ebbe un'intuizione straordinaria e visionaria circa il modo di fare Protezione Civile"
In occasione dei 50 anni dal terremoto che mise in ginocchio il Friuli, il Capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ricorda come quel tragico evento rappresenta una svolta nel fare volontariato e per la struttura della Protezione Civile, spiegando il suo funzionamento e i suoi punti di forza.