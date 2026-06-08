sulll'isola di Mindanao

Filippine,"i bambini radunati nel cortile della scuola sopresi dalla scossa

La prontezza delle maestre che fanno accovacciare gli studenti e li allontanano prima che la tettoia di una struttura del cortile ceda"

08 Giu 2026 - 08:00
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