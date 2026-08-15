Terremoto di magnitudo 5 a Granada, danni e nessun ferito

Il sisma, con ipocentro a 2 km di profondità, ha causato distacchi di cornicioni, danni a facciate e tetti di edifici, in particolare ad Armilla, oltre alla caduta di oggetti segnalata da numerosi residenti, informano i servizi di emergenza, che tuttavia non registrano feriti o vittime. La scossa è stata avvertita nell'intera provincia di Granada e in quelle di Jaen, Almeria, Malaga e Cordoba. Sei minuti dopo è stata registrata una replica di magnitudo 2,6 con epicentro a Gojar, mentre nella giornata di ieri, venerdì, la stessa area era già stata interessata da altri tre terremoti di minore entità.