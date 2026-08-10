Colombia, gente impaurita in strada per la forte scossa

Paura e sgomento dei colombiani, scesi in strada dopo aver avvertito una forte scossa di terremoto di una magnitudo di 7,4. L'epicentro del sisma è stato localizzato nella parte occidentale della Colombia, a una profondità di circa 100 chilometri. Calcinacci per le strade, alcuni edifici fortemente danneggiati, cornicioni crollati nel centro di Manizales e di Cali, due tra le località più colpite dal terremoto. Il sisma ha provocato danni in diverse località dove sono state segnalate persone ferite