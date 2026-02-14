Terni, il sindaco Bandecchi "licenzia" tutti gli assessori

Cuori infranti a Terni, la città di San Valentino, protettore degli innamorati e non di certo degli assessori comunali. Il sindaco della città Stefano Bandecchi li ha infatti mandati tutti a casa in un colpo solo. Dopo mille giorni, la passione e lo slancio iniziali si sono logorati: "Serve nuovo entusiasmo", ha spiegato il primo cittadino. E così, a dispetto dell'atmosfera intrisa di romanticismo che si respira in città, ha deciso di rimuoverli tutti.