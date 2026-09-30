INTERROGATO IL CO-PILOTA OMANITA

Tentato dirottamento volo FlyDubai, suicidio o atto di terrorismo?

Tutto è iniziato nella cabina di pilotaggio quando il copilota, originario dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino

di Elia Milani
30 Set 2026 - 18:58
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