Tensioni nel centrosinistra dopo il selfie tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli

Eravamo quattro amici al bar, sembrano dire la leader Pd Schlein, lo stellato Conte e i dioscuri di Avs Fratoianni e Bonelli, che occhieggiano sorridenti dalla nuova istantanea di gruppo del centrosinistra. Uno scatto a tavola, in un ristorante romano, bastato in realtà a trasformare gli alleati in fratelli coltelli. L’immagine - volutamente artigianale - voleva veicolare il messaggio “lavori in corso” sul programma comune a sinistra. Ma è la zuffa su chi manca nella foto - i centristi della coalizione - a innescare un terremoto nel campo largo, per molti (così) troppo stretto.