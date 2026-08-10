Tensioni Italia-Spagna, sullo scontro politico vanno a nozze i... meme
Giorgia Meloni balla il flamenco al fianco del premier spagnolo Pedro Sanchez. E poi ancora Salvini rincorso dai tori e Tajani con la chitarra in manodi Federica Carlino
Giorgia Meloni che balla il flamenco al fianco del premier spagnolo Pedro Sanchez. Quasi che le tensioni tra Roma e Madrid si possano risolvere a colpi di passo di danza. Non poteva sfuggire ai social lo scontro tra Italia e Spagna, finita al centro di una pioggia di meme. Così, al vicepremier Salvini tocca scappare dai tori per le strade di Pamplona, mentre Renzi in versione turista si gode le spiagge di Ibiza. Abito istituzionale per Tajani, alle prese invece con la chitarra.