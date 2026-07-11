Tensione Stati Uniti-Iran: tra minacce e attacchi, saltano i colloqui in Oman tra le due delegazioni

Tensione alle stelle tra Washington e Teheran. La Guida suprema, Mojtaba Khamenei, ancora non si mostra in pubblico ma in queste ore è tornato a parlare al suo popolo: "Vendicheremo il sangue di tutti i martiri caduti in queste guerre. Ce lo chiede la nostra nazione: la missione divina sarà compiuta". Intanto sul fronte diplomatico si registra l'ennesimo stop, con i colloqui in Oman tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran che sono saltati. I rappresentanti della Repubblica Islamica sono comunque al tavolo delle trattative proprio con Oman e Qatar per discutere del futuro dello Stretto di Hormuz e della possibile riapertura della corsia centrale.